Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росинмониторингу получать данные о переводах денег по СПБ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS

«Он изменил ход моей жизни» Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера

Кадр из фильма "Мизери". Источник: Castle Rock Entertainment

Американская актриса Кэти Бейтс, получившая премию «Оскар» за роль в фильме «Мизери» Роба Райнера, прокомментировала новость о предполагаемом убийстве режиссера и его жены для издания Entertainment Weekly.

Бейтс призналась, что испытывает шок и скорбит о Райнере. «Я в ужасе от этой чудовищной новости. Абсолютно опустошена», — сказала артистка.

«Я любила Роба. Он был блестящим и добрым, человеком, который создал фильмы во всех жанрах, чтобы бросить вызов самому себе в качестве художника. Он также мужественно боролся за свои политические убеждения. Он изменил ход моей жизни», — добавила Бейтс.

Актриса вспомнила и погибшей Мишель Райнер. Она назвала супругу режиссера «талантливым фотографом». «Она сделала прекрасные фотографии меня для кампании „Мизери“. Мое сердце разрывается от боли за них обоих», — подчеркнула Бейтс.

Роба и Мишель Райнеров нашли мертвыми 14 декабря у них дома в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Предположительно, их убили. Подозреваемым стал сын пары Ник.

Роб Райнер начал карьеру как актер, получив две премии «Эмми» за роль зятя Арчи Банкера в ситкоме «Все в семье» (1971–1978 годы). Но всемирную славу ему принесла режиссерская работа.

Его дебютный фильм «Это Spinal Tap» стал культовой пародией на рок-документалистику. В последующие годы Райнер снял несколько кассовых хитов. Среди них — «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его последней работой стал сиквел «Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается».

