«Он изменил ход моей жизни» Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера

«Я любила Роба. Он был блестящим и добрым, человеком, который создал фильмы во всех жанрах, чтобы бросить вызов самому себе в качестве художника. Он также мужественно боролся за свои политические убеждения. Он изменил ход моей жизни», — добавила Бейтс.