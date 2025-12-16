ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг

Фото: Disney

Телеканал FX планирует выпустить сериал «Семь сестер» на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

FX заказал пилотный эпизод шоу. В нем снимутся Элизабет Олсен, Кристин Милиоти, Дж. Смит-Кэмерон, Энтони Эдвардс, Мередит Хагнер, Одесса Янг, Зои Уинтерс, Бриджит Браун, Кэролин Кеттиг, Филип Эттингер и Райан Эгголд.

Исполнительным продюсерами проекта будут Уилл Арбери («Наследники»), Гарретт Баш («Рипли») и Шон Деркин («Стальная хватка»), который срежиссирует пилот. Ранее кинематографист уже работал с Олсен над фильмом «Марта Марси Мэй Марлен».

«Семь сестер» расскажет, что происходит, когда большая и сплоченная семья начинает распадаться и сталкивается с давно похороненными секретами. Это происходит на фоне того, как одна из сестер начинает общаться с помощью голоса, который никто не слышит.

«В основе сюжета лежат глубокие и понятные взаимоотношения взрослых братьев и сестер и их родителей, но все это представлено смело и оригинально, с неожиданным поворотом. Эта группа невероятно талантливых актеров воплощает семейные тайны в жизнь таким образом, что зрители будут увлечены и будут гадать до самого конца», — прокомментировала президент FX Entertainment Джина Балиан.

