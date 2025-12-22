Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Создатель видеоигры Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Фото: Gilbert Flores / Getty Images

Умер геймдизайнер Винс Зампелла, известный как создатель игры Call of Duty. Он погиб в автокатастрофе неподалеку от Лос-Анджелеса, сообщил NBC Los Angeles.

Бывший гендиректор компании Infinity Ward попал в аварию на горном шоссе к северу от Лос-Анджелеса. Трагедия произошла около полудня. По информации дорожного патруля, его автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.

В ходе происшествия скончались два человека — водитель и пассажир. Был ли за рулем сам Зампелла, не уточняется. Известно, что водитель погиб на месте, а пассажира выбросило из машины. Он умер в больнице.

Что стало причиной автокатастрофы, пока неясно. Машина, в которой находились погибшие, была спортивной — Ferrari 296 GTS.

Зампелле было 55 лет. Он занимался созданием игр с середины 90-х. Он работал в Panasonic Interactive Media и SegaSoft, а в 2002 году основал вместе с Грантом Кольером и Джейсоном Уэстон Infinity Ward. В 2003 году вышла Call of Duty. Вскоре Infinity Ward была куплена Activision.

В 2009 году компания выпустила Call of Duty: Modern Warfare 2, вскоре после чего Зампеллe и Уэста уволили. Специалисты подали в суд на бывшего работодателя и основали новую студию — Respawn Entertainment. Она впоследствии выпустила под управлением холдинга ЕА такие игры как Apex Legends и Titanfall.

В 2020 году Зампелла возглавил лос-анджелесское отделение компании-разработчика Dice. Он занялся развитием франшизы Battlefield. В ЕА новость о гибели Зампеллы назвали «невосполнимой утратой».

«Влияние Винса на индустрию видеоигр было глубоким и далеко идущим. Друг, коллега, лидер и дальновидный создатель, его работы помогли сформировать современные интерактивные развлечения и вдохновили миллионы игроков и разработчиков по всему миру», — заявили представители бизнеса.

