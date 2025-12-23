«Шанинке» запретили обучать студентов

Приостановка лицензии означает, что «Шанинка» больше не может набирать новых студентов и обучать уже зачисленных, а также выдавать дипломы и другие документы об образовании. Вуз обязан обеспечить перевод учащихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки.