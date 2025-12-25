Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса

Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»

Фото: кадр из видео «Живой Ургант»/YouTube

Иван Ургант запустил ютуб-канал «Живой Ургант». Первое видео под названием «Ургант удивил даже близких» опубликовали сегодня, 25 декабря.

Ведущий появился на фоне новогодней Москвы. Он сообщил, что на канале будут публиковаться ролики, которые он и его команда сняли в поездках с живыми выступлениями в 2025 году.

«Будем выкладывать то, что выкладывается», — сказал шоумен. В конце он поздравил зрителей с Новым годом и прочитал шуточный стих о снежинке и судьбе.

Видео: «Живой Ургант»/YouTube

Иван Ургант анонсировал концертный тур «Живой Ургант», формат которого повторяет популярную вечернюю телепередачу, в феврале 2025 года. Шоу прошло в пяти городах — Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

«В каждом городе — новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван наконец-то научился импровизировать», — говорилось в описании тура. Команда Урганта называла запланированные шоу «встречами с любимой вечерней телепередачей в концертном формате».

Шоу ведущего «Вечерний Ургант» выходило с 2012 по 2022 год. После начала военной операции РФ на территории Украины передача пропала из эфира, как и сам Ургант.

В марте появилась информация, что Иван Ургант открыл ИП в Париже. После этого депутат Госдумы Николай Новичков попросил Минюст признать телеведущего иноагентом. Сам Ургант заявил, что не планирует переезжать из России и открывать бизнес за границей. В мае замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что оснований для признания Ивана Урганта иностранным агентом сейчас нет.

Расскажите друзьям