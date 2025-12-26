«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»

«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026

Фото: Леся Биклиметова/официальная группа Stereoleto в VK

Фестиваль Stereoleto, который пройдет в июне 2026-го в Петербурге, поделился с «Афишей Daily» первой волной лайнапа.

На фесте выступят «Бонд с кнопкой», «Лампабикт», «Хлеб», «Борисовский тракт», The Diasonics, «Аннушкаа», «Стрио», Uncle Pecos и Obraza Net.

Stereoletо в следующем году продлится два дня ― 13 и 14 июня. Место действия ― «Севкабель Порт». Позже фестиваль переместится в Самару (27 июня) и Екатеринбург (11 июля).

Stereoletо проводится в Петербурге ежегодно с 2002 года. Фестиваль 2025 года собрал три десятка артистов и 15 тыс. зрителей. В лайнапе были «ЛСП», Елка, «Мегаполис», «Нееет, ты что», Passmurny, «Кирпичи» и группа «Кино».

