Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год

Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году

Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год

Россияне прочитали или прослушали в среднем по девять книг за 2025 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса общества «Знание» и ВЦИОМ.

Больше всего читают жители Москвы и Петербурга (в среднем 13 книг в год), а также люди с высшим образованием (11). 62% опрошенных прочитали или прослушали хотя бы одно произведение. 7% россиян изучили за год 30 книг и более, а 4% опрошенных — как минимум 50. 2% респондентов поделились, что за год прочитали более 100 работ. 

Почти половина опрошенных читали для удовольствия и отдыха (49%), при этом более трети — для саморазвития и расширения кругозора (36%), еще 10% — для работы или учебы.  38% россиян считают важным, чтобы их партнер или супруг увлекался книгами. Особенно часто значимость этого отмечают жители столиц, россияне с высшим образованием и респонденты 25–34 лет.

