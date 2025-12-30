Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год

Россияне прочитали или прослушали в среднем по девять книг за 2025 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса общества «Знание» и ВЦИОМ.



Больше всего читают жители Москвы и Петербурга (в среднем 13 книг в год), а также люди с высшим образованием (11). 62% опрошенных прочитали или прослушали хотя бы одно произведение. 7% россиян изучили за год 30 книг и более, а 4% опрошенных — как минимум 50. 2% респондентов поделились, что за год прочитали более 100 работ.



Почти половина опрошенных читали для удовольствия и отдыха (49%), при этом более трети — для саморазвития и расширения кругозора (36%), еще 10% — для работы или учебы. 38% россиян считают важным, чтобы их партнер или супруг увлекался книгами. Особенно часто значимость этого отмечают жители столиц, россияне с высшим образованием и респонденты 25–34 лет.