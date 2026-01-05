Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья

Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»

Фото: @hamnetmovie

Джесси Бакли получила премию «Выбор критиков» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Хамнет». Во время благодарственной речи она обратилась к своему партнеру по фильму Полу Мескалу с шутливым замечанием.

Бакли сказала о Мескале: «Я чертовски обожаю тебя, и я знаю, что многие другие женщины в этом зале — тоже. Не повезло!». Мескал отправил ей воздушный поцелуй.

Видео: @FilmUpdates

Бакли известна по фильмам «Потерянная дочь» Мэгги Джилленхол и «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана. В «Хэмнете» актриса сыграла супругу Уильяма Шекспира. Мескал — звезда сериала «Нормальные люди» по роману Салли Руни, фильмов «Солнце мое» и «Гладиатор-2» — исполнил роль самого драматурга.

Фильм основан на романе Мэгги О’Фаррелл «Хамнет», рассказывающем о трагической гибели 11-летнего сына Шекспира в 1596 году. Сценарий экранизации написали сама О’Фаррелл и режиссер фильма Хлоя Чжао («Земля кочевников»).

В актерский состав проекта также вошли Эмили Уотсон («Рассекая волны»), Джо Элвин («Разговоры с друзьями»), Джек Шаллу (исполнил главную роль в мюзикле «Гамильтон!») и Дэвид Уилмот («Чудо»). Роль Хамнета исполнит юный актер Джейкоби Джуп.

Расскажите друзьям