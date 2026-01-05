Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»

Джесси Бакли получила премию «Выбор критиков» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Хамнет». Во время благодарственной речи она обратилась к своему партнеру по фильму Полу Мескалу с шутливым замечанием.
Бакли сказала о Мескале: «Я чертовски обожаю тебя, и я знаю, что многие другие женщины в этом зале — тоже. Не повезло!». Мескал отправил ей воздушный поцелуй.
Бакли известна по фильмам «Потерянная дочь» Мэгги Джилленхол и «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана. В «Хэмнете» актриса сыграла супругу Уильяма Шекспира. Мескал — звезда сериала «Нормальные люди» по роману Салли Руни, фильмов «Солнце мое» и «Гладиатор-2» — исполнил роль самого драматурга.
Фильм основан на романе Мэгги О’Фаррелл «Хамнет», рассказывающем о трагической гибели 11-летнего сына Шекспира в 1596 году. Сценарий экранизации написали сама О’Фаррелл и режиссер фильма Хлоя Чжао («Земля кочевников»).
В актерский состав проекта также вошли Эмили Уотсон («Рассекая волны»), Джо Элвин («Разговоры с друзьями»), Джек Шаллу (исполнил главную роль в мюзикле «Гамильтон!») и Дэвид Уилмот («Чудо»). Роль Хамнета исполнит юный актер Джейкоби Джуп.