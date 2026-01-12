Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета

Альтернативных методов лечения или зарегистрированных в РФ препаратов с необходимой эффективностью при данном диагнозе не существует. Из-за отсутствия лечения и злоупотребления кофеином и антидепрессантами, чтобы не спать и учиться в МГУ, в январе 2024 года пациентка попала в реанимацию. После этого она начала бороться за незарегистрированный препарат.