В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Минувший 2025 год в Москве выдался пасмурным. По данным метеорологической обсерватории МГУ солнце светило в течение 1676 часов — это 96% от среднегодовой нормы. Об этом написала в телеграм-канале специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В течение семи месяцев года — в том числе летних — солнца в столице было меньше средних многолетних значений. Особенно пасмурным выдался декабрь 2025 года: солнце появлялось на небе всего около 5 часов при климатической норме в 18 часов.

В январе средняя продолжительность солнечного сияния составляет 33 часа. Рекордным за всю историю наблюдений для первого месяца года остается 2010-й: тогда москвичи могли наслаждаться солнцем целых 75 часов.

Недавно европейские метеорологи также сообщили, что 2025 год стал третьим самым жарким в истории наблюдений (с середины XIX века). Его опережают только 2024 и 2023.

В 2025 году доиндустриальный уровень был превышен на 1,44 градуса. При таких темпах потепления порог Парижского соглашения в 1,5 градуса будет пройден уже до конца 2020-х — на 10 лет раньше прогнозов.

