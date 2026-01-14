Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы противостоять
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»

Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola

Фото: LabCoatz/YouTube

Научно-популярный блогер Зак Армстронг утверждает, что смог максимально точно воссоздать Coca-Cola. Подробное видео о проделанной работе он опубликовал на своем ютуб-канале LabCoatz. Менее чем за неделю ролик набрал 4,5 млн просмотров и почти 20 тыс. комментариев. 

Для воссоздания популярного напитка Армстронг использовал продвинутое лабораторное оборудование, в том числе масс-спектрометры. Эти устройства позволили разложить Coca-Cola на отдельные химические соединения. Оттолкнувшись от этих данных, ютубер получил основу для экспериментов и затем «месяцами» постоянно подстраивал состав, пытаясь довести рецепт до идеала.

Блогер выяснил, что 99% напитка — это стандартные ингредиенты вроде сахара, фосфорной кислоты и кофеина, однако неуловимый вкусовой профиль держится на сложной смеси эфирных масел. Анализ показал, в частности, наличие альфа-терпинена из цитрусовых, циннамальдегида из корицы и специфических соединений, которые встречаются в мускатном орехе и кориандре.

Важный прорыв произошел, когда блогер обнаружил в составе винные танины и «декокаинизированный» экстракт листьев коки, которые придают напитку фирменное сухое, слегка вяжущее послевкусие. Последний компонент LabCoatz заменил легальной альтернативой ― маслом чайного дерева. 

По словам блогера, приготовленный им сироп химически строго идентичен настоящему. Итоговый напиток Армстронг назвал Lab-Cola. На разработку рецепта ушел почти год.

Блогер провел слепые дегустации, участники которых не смогли отличить домашнюю версию колы от магазинной, а некоторым копия даже понравилась больше. 

Расскажите друзьям
Теги:
Coca-Cola