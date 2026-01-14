Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola

Для воссоздания популярного напитка Армстронг использовал продвинутое лабораторное оборудование, в том числе масс-спектрометры. Эти устройства позволили разложить Coca-Cola на отдельные химические соединения. Оттолкнувшись от этих данных, ютубер получил основу для экспериментов и затем «месяцами» постоянно подстраивал состав, пытаясь довести рецепт до идеала.