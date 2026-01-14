Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы противостоять
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»

Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 8000 рублей) за ложный вызов полиции. Мужчина позвонил с жалобой на президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и попросил принять заявление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным суда, житель Ташкента был пьян. В полиции его попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не приехал.

Материалы передали в суд, где мужчину признали виновным в нарушении статьи 199 Кодекса республики об административной ответственности. Сам истец признал вину. Он сказал, что ничего не помнит и не может объяснить свой поступок.

После захвата военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый всплеск популярности настиг и его спортивный костюм Nike Tech Fleece. 4 и 5 января Google Trends зафиксировал резкий рост интереса к запросам Nike Tech, grey Nike Tech и Nike Tech tracksuit. По некоторым из них индекс популярности достиг максимального значения в 100 баллов.

