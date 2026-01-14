Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 8000 рублей) за ложный вызов полиции. Мужчина позвонил с жалобой на президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и попросил принять заявление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
По данным суда, житель Ташкента был пьян. В полиции его попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не приехал.
Материалы передали в суд, где мужчину признали виновным в нарушении статьи 199 Кодекса республики об административной ответственности. Сам истец признал вину. Он сказал, что ничего не помнит и не может объяснить свой поступок.
После захвата военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый всплеск популярности настиг и его спортивный костюм Nike Tech Fleece. 4 и 5 января Google Trends зафиксировал резкий рост интереса к запросам Nike Tech, grey Nike Tech и Nike Tech tracksuit. По некоторым из них индекс популярности достиг максимального значения в 100 баллов.