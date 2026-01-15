Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики

Фото: Mayyskiyysergeyy

Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики, выяснили «Ведомости».

Компания уже подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Kix beauty. Представитель Ozon подтвердил, что под новым брендом в I квартале этого года запустят производство линейки средств по уходу за телом, включая баттеры и кремы для ног. 

Выпускать их будут в сотрудничестве с российскими фабриками. Товары Kix beauty будут доступны только на площадке маркетплейса.

Недавно Coca-Cola выпустила коллекцию декоративной косметики вместе с бразильским брендом Bruna Tavares. В нее вошли тени, блески для губ, тушь и румяна.

 

