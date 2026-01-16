Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»

Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине

Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»

Фото: Gilbert Flores/2026GG/Getty Images

Американская актриса Памела Андерсон призналась, что чувствовала себя неловко из‑за того, что ее посадили на премии «Золотой глобус» рядом с Сетом Рогеном, продюсером сериала «Пэм и Томми». Об этом написал Variety.

Андерсон оказалось неприятно находиться рядом с кинематографистом, поскольку ее возмутило шоу, основанное на ее жизни. Оно вышло на Hulu в 2022 году и рассказало о бурном романе Андерсон с музыкантом Томми Ли и скандале с секс-записью.

Актрисе не понравилось, что Роген выпустил сериал, не обсудив его с ней. «Как может кто‑то делать телесериал о сложных временах в чьей-то жизни? А я ведь живой, дышащий человек», — делилась она.

«Надеюсь, он свяжется со мной, чтобы извиниться, хотя это и не имеет значения. Когда ты публичная личность, говорят, у тебя нет права на частную жизнь. Но твои самые темные, самые сокровенные секреты или трагедии не должны быть предметом обсуждения в телешоу. Это меня немного разозлило», — добавила Андерсон.

В 2023 году Памела уже говорила о том, как ее расстроил сериал «Пэм и Томми». Она заявила тогда, что за проектом стояли «придурки», которые высыпали ей «соль на рану».

«Пэм и Томми» представил историю о том, как домашнее видео Андерсон и Ли слил в сеть строитель из Сиэтла. В мини-сериале из восьми эпизодов снялись Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Шоу получило 10 номинаций на премию «Эмми». Роген, который исполнил одну из ролей в проекте, был номинирован за свою актерскую работу.

Расскажите друзьям