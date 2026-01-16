Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»

Американская актриса Памела Андерсон призналась, что чувствовала себя неловко из‑за того, что ее посадили на премии «Золотой глобус» рядом с Сетом Рогеном, продюсером сериала «Пэм и Томми». Об этом написал Variety.
Андерсон оказалось неприятно находиться рядом с кинематографистом, поскольку ее возмутило шоу, основанное на ее жизни. Оно вышло на Hulu в 2022 году и рассказало о бурном романе Андерсон с музыкантом Томми Ли и скандале с секс-записью.
Актрисе не понравилось, что Роген выпустил сериал, не обсудив его с ней. «Как может кто‑то делать телесериал о сложных временах в чьей-то жизни? А я ведь живой, дышащий человек», — делилась она.
«Надеюсь, он свяжется со мной, чтобы извиниться, хотя это и не имеет значения. Когда ты публичная личность, говорят, у тебя нет права на частную жизнь. Но твои самые темные, самые сокровенные секреты или трагедии не должны быть предметом обсуждения в телешоу. Это меня немного разозлило», — добавила Андерсон.
В 2023 году Памела уже говорила о том, как ее расстроил сериал «Пэм и Томми». Она заявила тогда, что за проектом стояли «придурки», которые высыпали ей «соль на рану».
«Пэм и Томми» представил историю о том, как домашнее видео Андерсон и Ли слил в сеть строитель из Сиэтла. В мини-сериале из восьми эпизодов снялись Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Шоу получило 10 номинаций на премию «Эмми». Роген, который исполнил одну из ролей в проекте, был номинирован за свою актерскую работу.