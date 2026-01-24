В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города

Оказалось, что зверь испугался взрывов петард. «Сегодня был очень необычный вызов, я думал, что я видел все, но нет, из цирка сбежал слон, испугавшийся взрывов петард во время подконтрольной прогулки, но все закончилось благополучно, слоника успешно вернули под контролем дрессировщиков в цирк, все счастливы», — рассказал сотрудник Поисково-спасательной службы Дмитрий Иваннов.



Недавно в Таиланде слон пришел в продуктовый магазин за снеками. Посреди дня он зашел в лавку, поел рисовых крекеров и напугал владелицу.