Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу

Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

В возрасте 89 лет умер американский врач-эпидемиолог Уильям Фейги, разработавший глобальную стратегию искоренения оспы. Об этом сообщает газета The New York Times.

Фейги скончался 24 января в собственном доме. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность. Врач вошел в историю как ключевой участник программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации оспы в 1960-х годах.

Он разработал и внедрил метод «кольцевой вакцинации», который стал поворотным в борьбе с болезнью. Вместо массовой вакцинации всего населения стратегия предполагала выявление каждого случая оспы, изоляцию заболевшего и немедленную вакцинацию всех, кто с ним контактировал.

Таким образом Фейги создавал «иммунные кольца» вокруг очагов инфекции. Этот подход позволил эффективно сдерживать распространение вируса при ограниченных ресурсах и в итоге привел к полной победе над оспой в 1970-х годах.

С 1977 по 1983 год Фейги занимал пост директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). На этой должности он руководил в том числе первыми ответными мерами страны на начало эпидемии ВИЧ/СПИДа.

В 2011 году эпидемиолог опубликовал мемуары «Дом в огне: Борьба за искоренение оспы», где подробно описал свой опыт работы в очагах инфекции по всему миру. За свои заслуги в 2012 году он был удостоен Президентской медали Свободы, которую ему вручил президент Барак Обама.

