Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»

По сюжету молодая пара — Марина (Ольга Лерман) и Иван (Тихон Жизневский) — создает семью: они женятся, у них рождается трое детей, и они переезжают в собственную квартиру. Затем рушится Советский Союз — и некогда перспективный ученый Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, а Марине приходится искать заработок на рынке.