Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января

Фото: пресс-материалы

14 декабря на главной сцене фестиваля «Comic Con Игромир» показали трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера двух серий ожидается 19 января, сообщили  «Афише Daily» в пресс-службе «Кинопоиска».

Сериал перенесет зрителя на улицы альтернативного Петербурга, которому придется пережить нашествие очередных суперзлодеев. Самый известный в городе страж порядка майор Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского сталкивается с загадочным Призраком, который грозится уничтожить город, если полицейский не согласится уйти в отставку. Майор Гром отказывается и вступает в опасную игру, ставка в которой — жизнь простых людей.

Видео: «Кинопоиск»

Важная особенность сериала: каждый из 6 эпизодов будет посвящен отдельному персонажу. Все они уже появлялись в кинофраншизе «Майор Гром», но теперь их истории раскроются в полном объеме.

В их числе: автор журналистских расследований и возлюбленная Грома — Юлия Пчелкина (Любовь Аксенова), верный напарник и друг Грома — Дима Дубин (Александр Сетейкин), иностранный оружейный барон Август ван дер Хольт в исполнении Матвея Лыкова. На экране также появятся страдающий от раздвоения личности создатель соцсети Vmeste Сергей Разумовский (Сергей Горошко) и опасный наемник Олег Волков (Дмитрий Чеботарев) — зритель узнает историю их знакомства, произошедшего еще в детском доме. 

Маленького Разумовского играет Елисей Чучилин, а юного Волкова — Марк Юсеф. В своих привычных образах из франшизы появятся также Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Андрей Трушин и другие. Роль отца Августа ван дер Хольта Фердинанда исполнил Евгений Коряковский («Аутсорс», «Ландыши», «Пророк. История Александра Пушкина»).

Шоураннер проекта — Олег Трофим, режиссер трех фильмов франшизы «Майор Гром». Режиссер — Соберсаша, который снимал клипы «За деньги да» для Инстасамки, «Эти цветы так кстати» для Минаевой, «Телефон» для Егора Крида. Продюсерами сериала стали Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

Первый фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» о борце с преступностью Игоре Громе вышел в апреле 2021 года. В основе сюжета — популярный в России комикс, тираж которого превысил 1 млн экземпляров. 1 января 2023 года на «Кинопоиске» состоялась премьера приквела «Гром: Трудное детство», рассказывающего о событиях, произошедших за 20 лет до встречи с Чумным Доктором, о Константине Громе, воспитавшем будущего героя, и его схватке с боссом криминального мира по прозвищу Анубис. В мае 2024 года появилась новая часть — «Майор Гром: Игра». Действие в картине происходит спустя год после основных событий «Чумного Доктора».

В сентябре 2024 года стало известно, что франшиза пополнится девятью новыми фильмами и сериалами. В сериал по «Майору Грому» войдут материалы фильмов и новые специально снятые сцены. Его премьера состоится в 2025 году. После сериала про Игоря Грома выйдут «Фурия», «Бесобой», «Мироходцы», «Экслибриум» и другие проекты.

