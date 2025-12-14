Первый фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» о борце с преступностью Игоре Громе вышел в апреле 2021 года. В основе сюжета — популярный в России комикс, тираж которого превысил 1 млн экземпляров. 1 января 2023 года на «Кинопоиске» состоялась премьера приквела «Гром: Трудное детство», рассказывающего о событиях, произошедших за 20 лет до встречи с Чумным Доктором, о Константине Громе, воспитавшем будущего героя, и его схватке с боссом криминального мира по прозвищу Анубис. В мае 2024 года появилась новая часть — «Майор Гром: Игра». Действие в картине происходит спустя год после основных событий «Чумного Доктора».