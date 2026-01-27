«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рэйми на Rotten Tomatoes

Хоррор-триллер Сэма Рэйми «На помощь!» получил рейтинг 94% на агрегаторе Rotten Tomatoes и тем самым стал самой высокооцененной работой режиссера. Премьера картины назначена на 30 января.
Проект называют возвращением Рейми к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы». Рейми также известен как режиссер оригинальной трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли.
Топ-10 фильмов Сэма Рэйми по версии Roten Tomatoes:
- «На помощь!» (94%)
- «Человек-паук-2» (93%)
- Затащи меня в ад (92%)
- Простой план (91%)
- Ночные тетради (90%)
- «Человек-паук» (90%)
- «Зловещие мертвецы-2» (88%)
- Не дыши (88%)
- Восстание зловещих мертвецов (85%)
- Зловещие мертвецы (85%)
Сюжет «На помощь!» разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо и по-сексистски, намеренно исключает ее из рабочих процессов. В тизере он говорит ей: «Как руководитель я не вижу в тебе пользы».
Однако их динамика резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове. Выжить удается только им двоим. Оказывается, что Линда обладает серьезными навыками выживания в дикой природе, и теперь она — единственный шанс Брэдли остаться в живых.
Первый вариант сценария был написан Марком Свифтом и Дэмианом Шенноном — авторами ребута хоррора «Пятница, 13-е». Над второй и окончательной версией работал дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса из «Тихого места».