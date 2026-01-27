Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»

В трейлере Бэнкс говорит, что хотела «бороться с индустрией моды», а затем признается, что «зашла слишком далеко». Показывается ряд проблем шоу: бодишейминг, давление токсичных стандартов красоты, принуждение к медицинским процедурам как части «преображения» и фотосессии с элементами культурной апроприации.