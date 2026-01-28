Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная

Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта

Фото: Netflix

Netflix объявил дату выхода хоррор-сериала «Случится что-то ужасное» («Something Very Bad Is Going to Happen»), спродюсированного братьями Даффер. Премьера шоу на платформе состоится 26 марта. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет разворачивается вокруг молодой пары, готовящейся к свадьбе, однако их планам кое-что помешает.

Роли помолвленных влюбленных исполнили Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Адам ДиМарко («Overcompensating»). В актерский состав также вошли Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Тед Левин («Детектив Монк»), Златко Бурич («Дилер»), Джефф Уилбуш («Неортодоксальная»), Карла Кром («Лазарь») и Гас Берни («Сияющая долина»).

Шоураннером проекта выступила Хейли З.Бостон, работавшая над сценариями для сериалов «Новый вишневый вкус» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Исполнительными продюсерами стали создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы.

1/7
© Netflix
2/7
© Netflix
3/7
© Netflix
4/7
© Netflix
5/7
© Netflix
6/7
© Netflix
7/7
© Netflix

В августе 2025 года братья Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.

Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.

Расскажите друзьям