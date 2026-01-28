Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»

На кинофестивале «Сандэнс» режиссер Гильермо дель Торо подтвердил, что его последний фильм, «Франкенштейн», получит новую, расширенную версию. Сам дель Торо назвал ее версией «со всеми швами» (all the stitches cut).
Режиссер прибыл на фестиваль, чтобы представить 4K-реставрацию своего дебютного полнометражного фильма «Хронос», и там же сообщил о планах по расширению «Франкенштейна», выпущенного 7 ноября. В его экранизации романа Мэри Шелли история показана сразу с двух точек зрения: ученого, пытающегося победить смерть, и созданного им монстра.
«Вся моя жизнь была подготовкой к этой картине. Все пятьдесят лет моего труда, моих мыслей и творческих поисков — все собралось здесь», — говорил ранее дель Торо.
Он также отмечал, отсылки к этой истории с видны во многих его работах — от «Хроноса» до «Пиноккио». По его словам, готическая романтическая комедия 2016 года «Багровый пик» была «генеральной репетицией» перед фильмом ужасов.