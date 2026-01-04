Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»

Дель Торо подчеркнул, что ключевую роль в фильме играет цвет в ленте — в ней доминируют красный, белый и синий тона, и это не случайно. «Мы следим за экспериментами Виктора в лаборатории, в которых используется красный цвет, отражающий жестокость Виктора как художника. Виктор и Элизабет — единственные, кто носит красное, потому что Элизабет в некотором смысле является для героя материнской фигурой, а Виктор стремится к вечной жизни, потому что его мать умерла. Все эти элементы играют важную роль в выборе цвета и художественном оформлении», — добавляет режиссер.