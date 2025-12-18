Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

На другом показе режиссер Альфонсо Куарон сказал дель Торо: «С тех пор как я тебя знаю — а это давно, — ты всегда говорил, что когда-нибудь снимешь „Франкенштейна“. Твое понимание „Франкенштейна“ и кино идут рука об руку». Марго Робби, выступая на мероприятии, назвала картину магнум опус режиссера: «Мне кажется, Гильермо, это твой магнум опус — фильм, для создания которого ты родился».