Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Ведя дискуссию о новой картине Гильермо дель Торо «Франкенштейн», режиссер Мартин Скорсезе высоко оценил работу коллеги и признался, что фильм ему снился. Отзывы ведущих профессионалов индустрии о последней работе дель Торо собрал The Hollywood Reporter.

«Мне он действительно снился… Это выдающаяся работа. Фильм остается с тобой, просто остается. Он очень трогательный. Выдающееся достижение», — обратился Скорсезе к аудитории.

На другом показе режиссер Альфонсо Куарон сказал дель Торо: «С тех пор как я тебя знаю — а это давно, — ты всегда говорил, что когда-нибудь снимешь „Франкенштейна“. Твое понимание „Франкенштейна“ и кино идут рука об руку». Марго Робби, выступая на мероприятии, назвала картину магнум опус режиссера: «Мне кажется, Гильермо, это твой магнум опус — фильм, для создания которого ты родился».

Сам дель Торо комментирует реакцию на фильм: «Для меня безумием стала реакция аудитории. За 30 лет у меня никогда не было такой реакции. Это огромная волна признательности. Я получаю публичные и частные сообщения от режиссеров, которых абсолютно обожаю и боготворю, и они говорят о фильме с восхищением и гордостью».

Премьера «Франкенштейна» состоялась 7 ноября. В новой экранизации романа Мэри Шелли историю рассказали сразу с двух точек зрения: ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Роль последнего исполнил Джейкоб Элорди.

