В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах

Теперь система видеоаналитики ЦОДД начала фиксировать проведение работ на дорогах. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие табло и передают данные Дорожному патрулю. При несогласованных работах экипаж прибывает на место для проверки безопасности движения.



Кроме того, камеры научились обнаруживать движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей, которое запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию. Получив сигнал с камер, Ситуационный центр сообщает об этом патрулю и ГАИ для предотвращения ДТП.



Недавно стало известно, что женщины на электросамокатах нарушают ПДД в пять раз реже мужчин. На их долю приходится менее 15% от общего числа зафиксированных нарушений и менее 13% случаев участия в ДТП.