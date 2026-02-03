Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова

Она известна как первая ведущая программы КВН в паре с Альбертом Аксельродом. Вела также такие передачи, как «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», тележурнал «Пионер» и другие. Вела также «Песню года» в 1976-1979 годах, участвовала в передачах «Утренняя почта», «Огонек», «По вашим письмам».



Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Поступила в Институт иностранных языков. На четвертом курсе университета победила в конкурсе и получила роль диктора-переводчика в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.