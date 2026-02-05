«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф

«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой

Иллюстрация: Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art

27 февраля в Центре современного искусства AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой «С листа». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки.

В экспозиции ― рисунки, иллюстрации, акварели и графические этюды художницы разных лет. Будут как ранние работы, которые раньше не показывали широкой публике (например, серия «Знаки» 1989 года), так и новые вещи, среди них акварель «Кисточка» (2025) — фиксация бытового момента и одновременно размышление о границе между искусством и жизнью.

В представленных работах Чернышева раскрывает рисунок как метод художественного мышления и способ наблюдать метаморфозы жизни. Название выставки отсылает к двойственной метафоре — образам растительного листа и листа бумаги. 

1/6
© Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art
2/6
© Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art
3/6
© Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art
4/6
© Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art
5/6
© Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art
6/6
© Ольга Чернышева/ЦСИ AZ/Art

Ольга Чернышева работает на стыке медиа, соединяя рисунок и живопись с фотографией, видео, инсталляциями и фильмами, но графика остается для нее одним из главных инструментов. Работы художницы находятся в коллекциях крупнейших музеев, включая MoMA, Tate Modern, Центр Помпиду, Albertina, V&A и Государственный Русский музей. В 2015 году она участвовала основном проекте 56-й Венецианской биеннале, а в 2022-м получила премию Фонда Герлен в области рисунка.

Расскажите друзьям