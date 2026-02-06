Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO

Крейг Мазин, создатель сериала «Чернобыль» и соавтор телеадаптации игры «Одни из нас», продолжит сотрудничество с HBO. Об этом сообщает Deadline.
На этот раз он адаптирует для телевидения одну из самых признанных игр последних лет — Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Ее действие происходит во вселенной Dungeons & Dragons.
В отличие от «Одних из нас», сериал «Baldur’s Gate» не будет прямым пересказом сюжета игры. По словам студии, это будет прямое продолжение событий третьей части. Решение взяться за проект продиктовано личным желанием Мазина.
Он является не только преданным фанатом Dungeons & Dragons, играющим в настолку еженедельно на протяжении 15 лет, но и прошел Baldur’s Gate 3 на максимальной сложности, потратив на игру около 1000 часов. «Это сбывшаяся мечта — продолжить историю, созданную Larian и Wizards of the Coast», — заявил Мазин.
Проект предоставит ему большую творческую свободу. Поскольку новая игра в серии не разрабатывается, сюжет сериала не будет привязан к будущим релизам. «Baldur’s Gate» задуман как долгоиграющая история с возможностью рассказывать разные сюжетные арки в рамках огромного фэнтезийного мира.
Сериал сохранит классическую для D & D традицию. Зрители увидят, как новые, еще неопытные герои отправляются в приключения, обретают силу и пересекаются с уже полюбившимися по игре могущественными персонажами.
Мазин также планирует предложить роли в сериале актерам озвучки из оригинальной игры, как это уже было сделано в адаптации The Last of Us. Это будет уже второй крупный сериал по вселенной Dungeons & Dragons, так как параллельно Netflix с продюсером Шоном Леви разрабатывает свой проект по сеттингу Forgotten Realms.