СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены

Фильм, спродюсированный Amazon, вышел на необычно большое количество экранов для документального проекта. При этом в соцсетях стали появляться сообщения о почти пустых кинозалах на сеансах в США и Великобритании. Противоречия между кассовыми цифрами и реальной заполняемостью залов вызвали подозрения экспертов.