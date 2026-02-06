В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура

В пятницу 13 февраля в Москву придет короткая оттепель: температура впервые в этом году поднимется выше нуля — до +2 градусов. Однако уже к вечеру 14 февраля она упадет до –15 градусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.