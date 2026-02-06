В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования

Фото: label-expert.ru

Система маркировки «Честный знак» с 1 апреля 2024 года остановила продажу 3 млрд единиц товаров, не соответствующих требованиям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что большая часть из них была контрафактом (2,12 млрд таких случаев или 70,6%). На просроченную продукцию пришлось 786 млн срабатываний разрешительного режима (26,2%). Кроме того, кассы заблокировали продажу 3,8 млн единиц потенциально опасной продукции, запрещенной к реализации по решениям контролирующих органов. Благодаря маркировке также остановили продажу 15,4 млн упаковок лекарственных препаратов с нарушениями.

В ведомстве напомнили, что проверить легальность маркированного товара можно через бесплатное мобильное приложение «Честный знак». Такой возможностью уже воспользовались 35 млн человек: они искали в приложении данные о более 400 млн товаров. 

«Честный знак» — это российская государственная система цифровой маркировки. На законодательном уровне ее утвердили в 2018 году. Она работает через уникальный цифровой код, который наносится на упаковку товара и регистрируется в единой базе данных. Полный и актуальный перечень категорий, подлежащих обязательной маркировке, размещен на официальном сайте честныйзнак.рф

Сервис позволяет убедиться, что продукт ввезен официально и не выведен из оборота. С помощью него можно получить информацию о производителе, дате выпуска и текущем статусе товара, избежав покупки контрафакта или просроченной продукции.

