LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18

Первый в 2026 году дождь накроет Москву 13 февраля

Афиша Daily
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Первый в наступившем году дождь в столице может пройти уже днем пятницы 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.  Дневные температуры составят от +1 до +3 градусов.

Эти данные подтверждают более ранние прогнозы: метеорологи уже сообщали, что 13 февраля температура в Москве впервые с начала года поднимется выше нуля. Причиной станет теплый сектор южного циклона.

Закономерно 14 февраля, в День всех влюбленных, в Москве возможна гололедица. Ожидается, что температура в течение суток будет колебаться от –2 до +3 градусов, что почти на 5 градусов выше климатической нормы.

Расскажите друзьям