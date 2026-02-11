Самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе 2026 года стал сварщик — медианная зарплата на этой позиции составила 267,3 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса hh.ru.
Следом за сварщиком в рейтинге идут дата-сайентист (250 тыс. р.), DevOps-инженер (216,8 тыс. рублей), агент по недвижимости (203 тыс. р.) и геолог (197,9 тыс. р.).
Всего в январе было представлено около 160 тыс. вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей — на 109% больше позиций, чем годом ранее.
Недавно стало известно, что с апреля российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы для талантливых иностранцев, «представляющих интерес для России».
Обратиться с соответствующим ходатайством смогут иностранцы, у которых есть достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта и творческих индустрий либо успехи в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесенный вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России.