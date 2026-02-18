Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей

По словам конкурсного управляющего «Гугла» Валерия Таляровского, речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов — на 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей. Как пояснил Таляровский, эта сумма будет иметь значение прежде всего для того, чтобы посчитать долю каждого телеканала в тех деньгах, которые реально удастся взыскать с «Гугла».



В январе 2025 года долг Google 17 российским телеканалам достиг 1,8 дуодециллиона рублей из‑за блокировки их аккаунтов на ютубе. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Затем в марте 2025 года арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки до момента признания ООО «Гугл» банкротом (это произошло 18 октября 2023 года). К тому сроку сумма неустойки по искам телеканалов составляла 91,5 квинтиллиона рублей (квинтиллиона — это единица с 18 нулями). Теперь Верховный суд утвердил эту сумму.