Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей

Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших текущие требования российских телеканалов к дочерней компании Google ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Судья Сергей Самуйлов изучил кассационную жалобу американской компании Google International LLC и не нашел оснований для пересмотра решения. Квинтиллион — это единица с 18 нулями. Как пишет РИА «Новости», «астрономическая сумма» штрафа для Google возникла после того, как суды обязали структуры американской корпорации разблокировать ютуб-аккаунты 13 российских телеканалов и трех медиа. Требования суда не исполнялись, поэтому неустойка по делу продолжала расти, пока ее не зафиксировали на дату признания ООО «Гугл» банкротом.
По словам конкурсного управляющего «Гугла» Валерия Таляровского, речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов — на 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей. Как пояснил Таляровский, эта сумма будет иметь значение прежде всего для того, чтобы посчитать долю каждого телеканала в тех деньгах, которые реально удастся взыскать с «Гугла».
В январе 2025 года долг Google 17 российским телеканалам достиг 1,8 дуодециллиона рублей из‑за блокировки их аккаунтов на ютубе. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Затем в марте 2025 года арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки до момента признания ООО «Гугл» банкротом (это произошло 18 октября 2023 года). К тому сроку сумма неустойки по искам телеканалов составляла 91,5 квинтиллиона рублей (квинтиллиона — это единица с 18 нулями). Теперь Верховный суд утвердил эту сумму.
