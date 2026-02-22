Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера

Коллеги актера по сериалу также выразили соболезнования. Сидни Суини опубликовала прощальное сообщение, а Барби Феррейра поделилась видео с актером. Дейн запомнился зрителям по роли Кэла Джекобса в «Эйфории» и доктора Марка Слоана («Доктор Секси») в «Анатомии страсти». Свою последнюю роль пожарного с БАС он сыграл в сериале «Блестящие умы» в конце прошлого года, стремясь привлечь внимание к проблеме заболевания.