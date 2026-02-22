Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера

Друзья актера Эрика Дейна, известного по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», запустили кампанию на платформе GoFundMe для поддержки его двух дочерей.
Дейн скончался 19 февраля после продолжительной болезни боковым амиотрофическим склерозом (БАС), о диагнозе которого он сообщил менее года назад.
Инициатором сбора выступил друг семьи Майк МакГиннесс. Он пояснил, что из-за пандемии и прогрессирующей болезни актер столкнулся с финансовыми трудностями и не смог обеспечить семью в той мере, на которую рассчитывал.
Цель кампании — собрать 500 тыс. долларов. На данный момент уже перечислено более 273 тыс. Крупное пожертвование в размере 27 тыс. долларов сделал создатель «Эйфории» Сэм Левинсон, назвавший работу с Дэйном честью, а дружбу с ним — подарком.
Коллеги актера по сериалу также выразили соболезнования. Сидни Суини опубликовала прощальное сообщение, а Барби Феррейра поделилась видео с актером. Дейн запомнился зрителям по роли Кэла Джекобса в «Эйфории» и доктора Марка Слоана («Доктор Секси») в «Анатомии страсти». Свою последнюю роль пожарного с БАС он сыграл в сериале «Блестящие умы» в конце прошлого года, стремясь привлечь внимание к проблеме заболевания.