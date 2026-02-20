В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»

Афиша Daily
Фото: Frazer Harrison/Getty Images

В возрасте 53 лет умер американский актер Эрик Дейн. Об этом пишет People со ссылкой на его семью. Десять месяцев назад Дейн сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). 

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дейн ушел из жизни в четверг днем после мужественной борьбы с БАС, — говорится в заявлении близких. ― Последние дни он провел в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира».

Эрик Дейн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Его отец умер от огнестрельного ранения, когда Эрику было семь лет. После школы Дейн служил на флоте, потом стал архитектором и дизайнером интерьеров. В актерство он пришел случайно. 

«В школе я играл в водное поло, сезон быстро закончился, и меня втянули в спектакль, где я играл Джо Келлера в пьесе „Все мои сыновья“. Совершенно серьезно. И я влюбился в это. Я подумал: это самое потрясающее чувство на свете!» ― рассказывал он в интервью.

Карьера Дейна на экране началась в 1990-х, когда он сыграл эпизодические роли в сериалах «Чудесные годы» и «Розанна». В начале 2000-х он появился в многосерийном фильме «Переправа Гидеона» и в двух сезонах «Зачарованных». 

Известность Дейну принесла роль доктора Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти», где он играл с 2006 по 2012 год. Среди других работ Дейна — роли в сериалах «Эйфория» и «Последний корабль», фильмах «Бурлеск», «День святого Валентина» и «Марли и я». 

