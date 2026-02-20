Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дейн ушел из жизни в четверг днем после мужественной борьбы с БАС, — говорится в заявлении близких. ― Последние дни он провел в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира».