The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя

Афиша Daily
Фото: US Department of Justice

Джеффри Эпштейн арендовал шесть складов в разных штатах — в них он хранил улики против себя. The Telegraph пишет, что следователи эти помещения так и не обыскали.

Как утверждает издание, финансист узнал о готовящемся обыске в середине 2000-х и нанял частных детективов. Те за крупную сумму перевезли компьютеры в тайник в Нью-Йорке. Обсуждался также вывоз компьютеров и дисков с острова Эпштейна на Виргинских островах.

Спрятанные в тайниках материалы, предположительно, относятся к периоду до 2009 года. Переписка Эпштейна показывает, что скрывать улики удавалось неоднократно.

Ранее Минюст США рассекретил более 3,5 млн страниц документов по делу Эпштейна. В файлах упоминаются более 300 известных лиц. Среди них: Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, принц Гарри, Илон Маск, Марк Цукерберг, Камала Харрис, Бейонсе, Брюс Спрингстин, а также покойный папа Иоанн Павел II, Вуди Аллен, Билл Косби и многие другие.

