Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна

Фото: US Department of Justice

Министерство юстиции США обнародовало имена более 300 политиков, знаменитостей и публичных лиц, упоминающихся в файлах Джеффри Эпштейна. Генеральный прокурор Пэм Бонди направила письмо в конгресс, заявив о выполнении требований закона о прозрачности документов Эпштейна.

В список вошли президент Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, принц Гарри, Илон Маск, Марк Цукерберг, Камала Харрис, Бейонсе, Брюс Спрингстин, а также покойный папа Иоанн Павел II, Вуди Аллен, Билл Косби и многие другие.

В Минюсте подчеркнули, что простое упоминание в документах не означает причастности к преступлениям Эпштейна или даже личного знакомства с ним. Некоторые фигуранты имели обширную переписку с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл, другие же упоминались в документах, не связанных напрямую с делом, например в пресс-релизах.

Ведомство опубликовало более 3,5 млн страниц из примерно 6 млн изученных. Некоторые материалы были отредактированы или не разглашаются вовсе из соображений безопасности пострадавших.

