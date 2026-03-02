В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов

В общем ряду всех наблюдений февраль 2026 года занял 48-е место среди самых холодных. На первом месте с температурой воздуха –16,9 градуса остается февраль 1893 года. Колесов добавил, что осадки в городе на Неве в предыдущем месяце шли каждый день в виде снега, только в последние два дня был дождь.