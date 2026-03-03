РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей

«Российские железные дороги» объявили о продаже здания Рижского вокзала в Москве. Об этом говорится на сайте «Недвижимость РЖД».
Стартовая цена лота составляет 4 млрд рублей. В комплекс входят само здание вокзала и нежилое помещение общей площадью более 7700 кв. м, а также земельный участок площадью свыше 13 тыс. кв. м.
Как отмечается в объявлении, объекты длительное время не использовались для пассажирских перевозок, что открывает возможности для их адаптации под новые цели.
Рижский вокзал расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Сущевский Вал. Это один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы. Здание построили в 1897–1901 годах по проекту петербургского архитектора С.А.Бржозовского.
С марта 2023 года по сентябрь 2024-го вокзал был временно закрыт из-за строительства транспортно-пересадочного узла и модернизации. В феврале 2026-го правительство по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина одобрило продажу объекта на открытом аукционе.