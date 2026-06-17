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Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе

Афиша Daily
Фото: frankfurtairport

Организация Prix Versailles, отмечающая лучшие современные архитектурные проекты, назвала самые красивые аэропорты мира. Среди них оказался только один европейский, сообщил Euronews.

Всего среди лидеров — семь воздушных гаваней. Лучшим аэропортом Европы признали аэропорт Франкфурта, а точнее, его третий терминал, который открылся в апреле. Терминал, рассчитанный на 19 млн пассажиров в год, спроектировал Кристоф Меклер.

Видео: frankfurtairport

Пространство создали по образу городских улиц и площадей. В отделке использовали натуральный камень и теплые тона. В центральном зале расположили три вращающихся диска-скульптуры Юлиуса фон Бисмарка.

В перечень включили также терминал 3 аэропорта Гуанчжоу, навеянный образом цветка, созданный Нуру Каримом терминал 2 аэропорта имени Локприи Гопинатха Бордолои в индийском городе Гувахати и явившимся переосмыслением геометрии лотоса терминал 1 аэропорта Нави в Мумбаи.

Кроме того, в список включили аэропорт в камбоджийской столице Пномпень, архитектура которого напоминает о традиционных местных дворцах и храмах, аэропорт Питтсбурга и первый терминал аэропорта Сан-Диего с 244-метровым стеклянным фасадом и залом регистрации, построенным без несущих колонн.

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