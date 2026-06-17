Умерла актриса Дейви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»

У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Вагнер Моура ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью
Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»
Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга
Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в парке Горького
Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе
Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»
В Китае появились круизы «в никуда»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival
Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»
Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет
Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс
В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Прокуратура запросила три года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной
Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали
Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации
200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году
Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»
Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году
Триллер «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат 12 ноября
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании
У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху

Умерла актриса Дейви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»

Афиша Daily
Фото: Jason Merritt / Getty Images

Умерла американская актриса Дейви Чейз, сыгравшая Самару в хорроре «Звонок» Гора Вербински. Об этом cообщил Deadline.

Чейз было 35 лет. Она скончалась от осложнений, вызванных менингитом. Бойфренд актрисы Рой Эрнандес отметил, что у Дейви диагностировали также несколько «серьезных инфекций крови».

Эрнандес добавил, что состояние Чейз было критическим и врачи предупреждали его, что ей, вероятно, осталось жить недолго. По словам Роя, у Дейви случился сепсис, в результате которого ее организм отказал.

Дейви Элизабет Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегас. Она начала карьеру актрисы в возрасте семи лет. Ее можно было видеть в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Скорая помощь». В 2001 году актриса получила роль Саманты Дарко в фильме «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом.

Чейз также работала артисткой озвучания. Ее голосом говорили Тихиро Огино в англоязычной версии «Унесенных призраками» и Лило в «Лило и Стич». Роль Самары в «Звонке» принесла актрисе награду MTV Movie Awards как лучшей злодейки года.

С 2006 по 2011 год Чейз периодически появлялась в сериале HBO «Большая любовь» в роли молодой социопатки Ронды Волмер, а в 2009 году она повторила свою роль Саманты Дарко в фильме «Донни Дарко». После съемок в фильме ужасов Томаса Деккера «Джек возвращается домой» 2016 года Чейз в значительной степени отошла от актерской карьеры.

По словам Эрнандеса, Дейви столкнулась с рядом трудностей в последние годы, включая травлю и ссору с семьей. Она «пыталась найти безопасность и счастье в центре Лос-Анджелеса». По данным TMZ, актрису госпитализировали в начале июня из‑за истощения.

Расскажите друзьям