Томасин Маккензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»

«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. «Афиша Daily» рассказывала, что писали зарубежные критики о сериале. Кроме того, шоу анализировали два редактора «Афиши» и наш автор, наигравший в Fallout множество часов.

