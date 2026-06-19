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Байопик «Майкл» собрал в России более 1,2 миллиарда рублей

Афиша Daily
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Фото: Lionsgate

Сборы байопика «Майкл» в России преодолели отметку в 1,2 млрд рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась спустя три недели после выхода в российский прокат 28 мая. Статистикой поделились аналитики из ЕАИС.

В мировом прокате картина собрала более 932 млн долларов. Лента стала вторым самым кассовым биографическим фильмом. На первом месте «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. При этом картина про Майкла Джексона уже самая прибыльная среди всех музыкальных байопиков. 

В ленте рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller», живые выступления и клипы Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник музыканта. 

После выхода «Майкла» аналитики зафиксировали резкий рост продаж двух изданий, посвященных артисту. «Майкл Джексон. Биография в комиксах» за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май. Рост составил 246%. А «В студии с Майклом Джексоном», которую написал близкий друг и коллега Джексона Брюс Свиден, за первые 15 дней июня показала рост продаж в 2,7 раза — на 166% по сравнению с маем.

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