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Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать на мясо

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Shirlaine Forrest/WireImage

Полиция Вьетнама спасла более 400 кошек, которых, вероятно, хотели убить с целью продажи на мясо. Операцию по спасению провели вскоре после серии краж домашних питомцев в Хошимине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ и организации по защите прав животных Humane World for Animals.

В ходе операции вьетнамская полиция ликвидировала целую преступную сеть, которая поставляла кошачье мясо в Хошимине. Девять человек задержали.

Во время рейда полицейские обнаружили 45 клеток, в которых находилось около 400 живых кошек, а также четыре контейнера со льдом, где лежали около 80 мертвых животных. Еще 21 кошку нашли живыми в другом месте. Несколько десятков похищенных питомцев умерли из-за тяжелых условий содержания. Более сорока питомцев уже вернули владельцам.

Во Вьетнаме употребление в пищу мяса собак и кошек считается законным. Но в некоторых центральных регионах страны уже идут работы над полным запретом торговлей таким мясом. 

Пока во Вьетнаме едят мясо кошек и собак, в Японии создают необычные вещи, посвященные шерстяным друзьям. Недавно компания Necoichi выпустила съедобную «кошачью шерсть» — сахарную вату, внешний вид которой имитирует клоки шерсти трехцветной кошки.

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