«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»

Премия подчеркивает как личные заслуги Александры, так и работу всей редакции. Команде «Афиши Daily» удается не только информировать, но и создавать пространство для диалога, помогать осмысливать перемены и находить точки соприкосновения между разными аудиториями, добавили организаторы награды.