«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»

«Афишу Daily» отметили за вклад в развитие культуры, общества и молодежи в рамках форума «Сила влияния». Главный редактор издания Александра Садыкова-Левина получила награду за профессиональные достижения.
Премия подчеркивает как личные заслуги Александры, так и работу всей редакции. Команде «Афиши Daily» удается не только информировать, но и создавать пространство для диалога, помогать осмысливать перемены и находить точки соприкосновения между разными аудиториями, добавили организаторы награды.
«Я рада, что в нашей стране проводятся подобные премии. Это отличная возможность сделать работу над социальными проблемами еще более заметной и значимой», — отметила Садыкова-Левина.
По словам Александры, команда ее СМИ каждый день ищет «пути, чтобы помочь людям найти ответы на тяжелые вопросы, найти опору в постоянно меняющемся мире».
«Наши приоритеты — информировать, образовывать и реализовывать социальную миссию медиа. Признание наших заслуг на высоком уровне поможет осуществить все задуманное с еще большим вдохновением», — добавила главред «Афиши Daily».
«Сила влияния» — форум общественно-политических и медиалидеров страны, организованный партией «Новые люди». На нем обсуждаются пути решения различных социальных задач. В форуме участвуют ведущие журналисты, главы благотворительных фондов, известные артисты и спортсмены.