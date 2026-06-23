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Дэн Трахтенберг снимет комедийный хоррор по комиксу «Freddy the 13th»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: @dannytrs

Paramount Animation запустила в разработку анимационный комедийный хоррор по комиксу «Freddy the 13th» («Фредди 13-й»). Режиссером выступит Дэн Трахтенберг, снявший фильмы «Хищник: Планета смерти», «Добыча» и «Кловерфилд, 10». Об этом сообщает Deadline.

Графический комикс Ехуди Меркадо «Freddy the 13th» вышел в конце 2025 года. Он рассказывает о неудачнике Фредди Ванвинкле, который, в отличие от своих талантливых братьев и сестер, терпит неудачи во всем.

Однажды ночью, присматривая за племянником и племянницей, Фредди случайно убивает легендарного монстра Найт-Найта и наследует его паранормальные силы. Когда из тени начинают выходить конкурирующие убийцы, у Фредди остается 13 ночей, чтобы разрушить проклятие.

Название будущего фильма пока не раскрывается. Трахтенберг также выступит продюсером картины вместе со своим давним соратником Беном Розенблаттом. Автор комикса Ехуди Меркадо станет сорежиссером проекта.

Paramount Animation позиционирует фильм как хоррор с рейтингом PG, который подарит «страхи и смех всей семье».

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