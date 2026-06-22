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«Закулисье реальности» заработало 300 млн долларов в прокате — впервые в истории A24

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: A24

«Закулисье реальности» Кейна Парсонса преодолело отметку в 300 млн долларов сборов по всему миру. Оно стало первым фильмом студии A24 с таким результатом.

Из этой суммы 175 млн долларов пришлись на США, 125 млн — на международный прокат. В России картина собрала более 500 млн рублей.

В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России его выпустила «Вольга» — премьера состоялась 4 июня.

При этом самым кассовым фильмом в истории студии A24 «Закулисье реальности» стало еще на десятый день проката. Тогда его сборы достигли 212,6 млн долларов. Фильм обошел «Марти Великолепного» (191,3 млн) и «Всё везде и сразу» (148 млн).

«Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии: режиссеру Парсонсу всего 19 лет, он самый молодой постановщик в истории A24.

Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты — желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.

По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.

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