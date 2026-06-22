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Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба Фестиваля современной хореографии Context

4 и 5 июля в усадьбе «Архангельское» пройдет премьера хореографического спектакля «Сияние» о княжне Зинаиде Юсуповой. Главную партию исполнит прима-балерина Диана Вишнева.

Постановка развернется на открытом воздухе — в саду с бассейном. Часть действия пройдет на острове в центре воды. По бассейну будет плыть огромный надувной шар, воплощающий луну. В основу постановки легла музыка Шопена, Респиги и Равеля.

В спектакле задействованы 24 танцовщика из трупп Context и musicAeterna Dance. Хореограф — Павел Глухов, обладатель «Золотой маски». За музыку отвечают дирижер Филипп Чижевский и Государственный академический симфонический оркестр.

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© Пресс-служба Фестиваля современной хореографии Context
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© Пресс-служба Фестиваля современной хореографии Context
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© Пресс-служба Фестиваля современной хореографии Context

Фестиваль и платформу развития современной хореографии Context основали в 2013 году. Проект призван открывать новые имена и создавать собственные проекты. Диана Вишнева — основательница и художественный руководитель фестиваля.

Труппа musicAeterna Dance существует с 2022 года и базируется в петербургском Доме Радио. В основе проекта — междисциплинарный подход: артисты труппы участвуют в балетных, оперных и перформативных постановках, сочетают танец, музыку и поэзию.

Хореографический спектакль «Сияние»
Спектакль / июль
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