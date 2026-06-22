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Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: A24

Тимоте Шаламе, известный по «Марти Великолепному» и «Дюне», присоединится к новому проекту студии Illumination — создателей «Гадкого я» и «Миньонов». Об этом сообщает Feature First со ссылкой на источники.

Сам актер также намекнул на анонс в сторис*. Шаламе пообещал подписчикам рассказать важную новость завтра, 23 июня.

По информации Feature First, речь идет о романтической комедии в духе «Вверх» от Pixar. Тизер покажут перед «Миньонами и монстрами», которые выйдут в мировой прокат 1 июля.

Глава Illumination Крис Меледандри также недавно подтвердил, что студия работает над мультфильмами «Зверопой-3» и «Тайная жизнь домашних животных-3». Даты выхода пока не называются.

«Эти два фильма нравятся не только мне, но и нашим авторам. Студия их обожает. Мы активно работаем над обоими. Нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к „Тайной жизни домашних животных“. Мы ждали идеи, которая, как нам казалось, действительно имела бы право на жизнь», — сказал Меледандри.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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