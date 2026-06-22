Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination

«Эти два фильма нравятся не только мне, но и нашим авторам. Студия их обожает. Мы активно работаем над обоими. Нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к „Тайной жизни домашних животных“. Мы ждали идеи, которая, как нам казалось, действительно имела бы право на жизнь», — сказал Меледандри.